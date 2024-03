Ventimiglia, "Onda-te": fotografie di Saverio Chiappalone in mostra a Cala del Forte (Foto e video)

Il moto ondoso nelle sue varie forme e colori si potrà ammirare nelle emozionanti fotografie di Saverio Chiappalone esposte a Cala del Forte, porto di Ventimiglia. Tante persone hanno partecipato, ieri sera, al vernissage della mostra intitolata “Onda-te”.

La mostra si potrà visitare fino al 21 aprile da giovedì a domenica dalle 16 alle 20. "Si tratta di una mostra fotografica che ha come tema ricorrente le onde. Ho presentato venti fotografie scattate dal 2007 al 2024, un excursus della fotografia dagli scatti analogici a quelli digitali" - spiega Saverio Chiappalone - "Era da tanti anni che non facevo una mostra e, perciò, ringrazio Cala del Forte che mi ha concesso questo spazio".

Scatti unici e particolari hanno emozionato i presenti. "Fotografare è un atto poetico: è la capacità di creare stupore in chi osserva il noto, il vissuto, il reale attorno a sé come se fosse la prima volta perché nuovo è lo sguardo che il fotografo restituisce alla vita altrui" - commenta l'esperta d'arte e direttore dell’Ufficio Beni Culturali Diocesano Valentina Silvia Zunino - "Saverio Chiappalone trattiene l'acqua nella scia di luce che perfora l'obiettivo, vetrifica il moto ondoso nello scatto rapido eppure sapido di attesa, racconta le stagioni attraverso i colori del manto acquoso, in costante dialogo col cielo e la terra, lungo quella sottile linea di confine, tra il fuori e il dentro di noi, dove gli elementi della natura si abbracciano e si confondono".

Tantissime persone, tra le quali molti politi locali, hanno partecipato al vernissage per sostenere l'amato fotografo. "Una grandissima affluenza di persone per l'ormai nostro fotografo di fiducia perché conosce tutti gli spazi e non soltanto i colori e le emozioni che riesce a far vivere attraverso la fotografia" - dice l'assessore di Ventimiglia Serena Calcopietro, presente al vernissage insieme al sindaco Flavio Di Muro - "Ringrazio Cala del Forte e tutti i ventimigliesi perché mostrano grande sensibilità verso questi temi".