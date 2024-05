Equitazione, il W.S.G.A. pony sbarca a Camporosso: oltre 60 i partecipanti (Foto)

Tanti i partecipanti che, saliti in sella, hanno gareggiato in diverse specialità. "Si è svolta la terza tappa dell'interregionale Liguria /Piemonte" - fanno sapere gli organizzatori - " Una giornata strepitosa all'insegna del divertimento , della passione per l'equitazione e della sana competizione con più di 60 partecipanti che si sono confrontati in diverse specialità tra cui gimkana, barrel racing e polebeding ".

Ottimi i piazzamenti dei rappresentanti del Centro Equestre Val Nervia già pronti per la prossima tappa che si disputerà fuori regione. "Si ringrazia tutto il team del Centro Equestre Val Nervia e il team Ferrero dell'Old Ferrero Rach (Chivasso), in special modo, il presidente W.S.G.A pony Floriana Ferrero per la stupenda organizzazione e per il massimo impegno che investe in ogni singolo evento" - dicono - "Si ringraziano tutti i parenti e i genitori che hanno supportato tutti i cavalieri, i veri protagonisti di questa giornata western e, infine, si ringraziano gli sponsor intervenuti: Dorotea pasticceria, artigiano orafo Piombo Bruno, AlfoBike, fiori cultura di Roberto Sassone, Bar Aonda, Consorzio Agrario, Anfosso agraria, Frantoio Gazziello, pasticceria Lia e famiglia Cicchielo".