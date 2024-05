Sabato prossimo a Bordighera il concerto dei Matia Bazar: l'organizzazione e tutti i divieti

Sabato prossimo alle 21.30, sulla Spianata del Capo di Bordighera, i Matia Bazar si esibiranno in concerto per celebrare il 'Capitano' Giancarlo Golzi.

In occasione dell’evento, che è ad ingresso gratuito, dalle 19 alle 24 sarà disponibile un servizio di bus-navetta dall’ex campo sportivo di Arziglia (adibito a parcheggio) a Piazza de Amicis; sono stati inoltre disposti i seguenti provvedimenti per la gestione del territorio.

Venerdì, dalle 10 a fine evento, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata sulla parte sud della Spianata del Capo (tutti gli stalli di sosta da area petanque a Bar Cavetu) per permettere l’allestimento della manifestazione. Sabato, dalle 8 a fine evento, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su tutta la Spianata del Capo per permettere l’allestimento della manifestazione. Sempre sabato dalle 18 all'una sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e di transito nell’area dietro il comune e nell’area Otto Luoghi (zone adibite ad area funzionale e sosta mezzi di soccorso).

Sabato dalle 19 all'una:

- sarà istituito un senso unico di marcia con direzione mare - monti, su tutta la Via Dei Colli ed in Via F. Rossi (dall’intersezione con piazza de Amicis a Via dei Colli) con possibilità di parcheggio sul lato destro (le auto in sosta su detta via dopo l'una del 12 maggio saranno rimosse);

- ​​​sarà istituito il divieto di transito in Via Garnier ad esclusione degli aventi diritto ed i possessori di garage;

- sarà istituita la direzione di svolta obbligatoria a destra dall’intersezione con Via degli Inglesi e Via dei Colli;

- tutti i mezzi che si immetteranno sulla Via dei Colli dovranno obbligatoriamente procedere con direzione mare-monti;

- sarà istituito il divieto di transito in Via Al Capo;

- saranno istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata e il doppio senso di marcia in via Circonvallazione, nel Tratto fra Via Al Capo e la Via dei Colli per permettere l’accesso alla zona ZTL;

- sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza de Amicis sul lato monte, tranne che per i mezzi autorizzati;

- sarà istituito un servizio di bus-navetta dall’ex campo sportivo di Arziglia (adibito a parcheggio) a Piazza de Amicis dalle 19 alle 24;

- i bus di linea urbana della Riviera Trasporti dovranno seguire il seguente itinerario: Via dei Colli a salire e Via Coggiola per il ritorno.​