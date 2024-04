Sanremo: gli alunni della Elementare Sanremo Ponente in visita alla locale Compagnia Carabinieri

Ancora una giornata diversa dalle solite quella trascorsa dai bambini della Scuola Elementare di via Asquasciati a Sanremo, inserita all’interno dell’Istituto Comprensivo Sanremo Ponente.

Questa volta gli alunni appartenenti a diverse Sezioni delle quinte elementari dell’Istituto, per un totale di circa cinquanta giovani ragazzi, hanno lasciato per un giorno i banchi di scuola per recarsi in visita alla Compagnia Carabinieri di Sanremo di Corso degli Inglesi.

Gli incontri sono iniziati già dalle primissime ore del mattino e, dopo le consuete presentazioni, sono state mostrate ai ragazzi le autovetture in dotazione al Reparto: l’Alfa Romeo Giulia e Giulietta della Sezione Radiomobile, ma anche le biciclette a pedalata assistita “Italwin Travel Adventure”, particolarmente adatte al contesto sanremese per il controllo delle aree pedonali cittadine e del lungo tratto della pista ciclabile che corre sul sedime del dismesso tratto costiero della ferrovia.

Successivamente, la visita si è spostata all’interno della Compagnia dove i ragazzi hanno avuto modo di poter assistere in diretta alla quotidiana attività dei militari dell’Arma dei Carabinieri visitando la caserma, gli uffici dei Comandanti della sede e i locali all’interno dei quali vengono effettuati i fotosegnalamenti e acquisite le impronte digitali delle persone arrestate o fermate.

L’entusiasmo degli alunni si è tradotto nelle molteplici domande e curiosità rivolte ai militari dell’Arma che, calibrando sapientemente le risposte ai giovani interlocutori, hanno saputo chiarire esaurientemente ogni aspetto relativo alle procedure adottate nel corso degli interventi su strada e alle modalità di accesso alla professione di Carabiniere.

Al termine della bella giornata, l’evento è stato immortalato da una bella foto ricordo dei ragazzi assieme agli insegnanti e ai Carabinieri.