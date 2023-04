Sanremo scrive il suo futuro con il bilancio 2023/2025, Biancheri: “Investimenti per 152 milioni di euro, la città è sempre più attrattiva”

Tra PNRR e progetti in collaborazione tra pubblico e privato Sanremo mette in cantiere progetti per 152 milioni di euro. È quanto emerge dalla relazione che questa sera il sindaco Alberto Biancheri ha portato in consiglio comunale durante la discussione sul rendiconto di gestione esercizio 2022 e sul bilancio di previsione 2023/2025, il documento sul quale prende forma la città del futuro.

Dopo la relazione dell’assessore al Bilancio Massimo Rossano (leggi la discussione in commissione cliccando QUI), è stato il primo cittadino a elencare i progetti già partiti e quelli in cantiere per i prossimi anni grazie a finanziamenti pubblici e alla collaborazione con investitori privati.

“Questa pratica ha un sapore particolare, è l’ultimo bilancio di programmazione per questa amministrazione - ha esordito Biancheri - usciti dal covid ci siamo ritrovati di fronte alla guerra con un rincaro dei costi e dei materiali che non ha precedenti e che ha dato grande difficoltà all’amministrazione. Con il PNRR abbiamo ottenuto 45 milioni di euro che vanno a toccare varie parti del nostro bilancio, per le scuole sono 8 milioni, 3 milioni per Pian di Poma, 13 milioni di euro per il centro storico, 3 milioni sul sociale. Per i rifiuti abbiamo 4,5 milioni per il centro di trasferimento di San Pietro e un milione per le isole ecologiche. Dalla Regione abbiamo ottenuto 5 milioni e nelle prossime settimane ne arriveranno altri 10 milioni per il Mercato dei Fiori. È qualcosa di straordinario. Ad Amaie Energia portiamo quasi 20 milioni di euro e la società ne metterà altri 15, in totale 35 milioni di euro per mettere a posto il Mercato dei Fiori anche con l’acquisizione delle aree demaniali per mettere a posto anche i magazzini. Abbiamo i fondi per la rigenerazione urbana per i lotti 4 e 5, abbiamo i fondi per Villa Mercede. I nostri uffici stanno lavorando in investimenti per un totale di 152 milioni di euro”.

“Su piazza Eroi e Palazzetto dello Sport siamo in difficoltà per i costi, ma abbiamo risorse per portare avanti gli interventi - ha aggiunto il sindaco - stiamo anche portando avanti un discorso caro a tutti, l’Aurelia Bis. Ho avuto modo di parlare con l’On. Rixi che mi ha confermato che il Governo sta lavorando e ci sono ottime possibilità di un finanziamento. Tramite la Provincia abbiamo un discorso legato al finanziamento del PNRR per Villa Magnolie con il bando a luglio. Ricordiamo anche che con l’illuminazione a led andremo a risparmiare 800 mila euro. Abbiamo poi l’emergenza maggiore che è Rivieracqua, ma sono fondamentali i lavori finanziati dal PNRR sul Roja 1”.

“Non mi interessa se questa amministrazione prenderà un buon voto o no, ma questa città sta attraversando un momento di crescita, attira finanziatori che vogliono investire sul territorio ed è importante per il futuro - ha concluso il sindaco Alberto Biancheri - la mia idea è di fare una parte anche per quei progetti che saranno portati avanti da un’altra amministrazione. Sanremo è una città attrattiva, poche settimane fa sono stato contattato da un grosso gruppo immobiliare che vuole organizzare un convegno qui. Non voglio prendermi meriti, ma la città sta crescendo e ne siamo fieri. Da questo avanzo di amministrazione daremo la massima attenzione per le piccole cose come l’arredo urbano, ci sono tante cose sulle quali intervenire. Non abbiamo mai avuto un bilancio positivo come questo”.

La diretta del consiglio comunale

In aggiornamento