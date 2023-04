Sanremo: dal consuntivo 2022 un avanzo di 8,9 milioni per le casse del Comune

Con l’avvicinarsi della metà 2023 il Comune di Sanremo è chiamato a mettere mano ai conti per l’approvazione dei bilanci entro i termini di legge. Nei prossimi giorni il consiglio discuterà e voterà il rendiconto di gestione esercizio 2022 che, stando ai numeri che ha portato in prima commissione l’assessore al Bilancio Massimo Rossano, porta buone notizie in vista dei prossimi mesi.

Le casse di Palazzo Bellevue potranno contare su un avanzo libero di 8,9 milioni di euro, un ‘tesoretto’ cruciale anche per la sistemazione del bilancio 2023. “Approviamo un consuntivo che denota dei numeri e una certa solidità - ha dichiarato l’assessore Rossano - il rendiconto chiude con un avanzo di amministrazione di 8,9 milioni di euro e ricordiamo che il consuntivo 2019 dentava un disavanzo sotto covid e con il caro bollette, tutto coperto con uno sforzo da patte dell’amministrazione”.

“La somma sarà utile per la copertura di debiti fuori bilancio e per tutte le politiche di salvaguardia degli equilibri di bilancio che hanno scadenza entro luglio - ha aggiunto Rossano - anche quest’anno li potremo utilizzare per eventuali squilibri e per il bilancio 2023”.

Da dove ha origine un avanzo così imponente? “Un elogio va al grande lavoro dell’ufficio Spesa che mediante il forte impulso dell’ufficio Bilancio, ha abbattuto i tempi di pagamento dei debiti commerciali tanto da ricalcolare il fondo garanzia ottenendo un cuscinetto da 1,5 milioni - ha spiegato Rossano - abbiamo anche una riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità con una rideterminazione in diminuzione oltre a uno slancio delle entrate tributarie per 1,2 milioni e 700 mila euro dalle contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada. Abbiamo anche avuto delle economie a residuo nel sociale per circa 2,8 milioni e 1,1 milioni da minori spese per le utenze”.

Nei prossimi giorni il consiglio comunale sanremese sarà chiamato ad approvare sia il consuntivo che il preventivo e il triennale.