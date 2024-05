“Sanremo è ancora una città per i giovani?”, dibattito pubblico con il candidato sindaco Alessandro Mager (Foto)

“Sanremo è ancora una città per i giovani?” è la domanda che il dottor Roberto Ravera, direttore della SC di Psicologia dell’ASL1, e il dottor Giuseppe Pili, direttore della NPI della ASL1, porranno ad Alessandro Mager, candidato sindaco della coalizione civica per Sanremo, venerdì 3 maggio alle 17 nel corso del dibattito pubblico convocato sul tema delle politiche per i giovani e il futuro della città che avrà luogo al Meeting Point di via Nuvoloni 5.

“La mobilità, l’architettura e le grandi opere – spiegano Ravera e Pili - non possono essere sufficienti se Sanremo non diventa attrattiva per i tanti giovani che vanno a studiare e a cercare lavoro altrove. La fuga dei giovani impoverisce il tessuto sociale e produttivo della nostra collettività; questo aspetto si unisce all’invecchiamento della popolazione che caratterizza da anni il nostro territorio. Per affrontare le sfide del prossimo futuro, occorre pensare a progetti e politiche che rendano attrattiva la nostra città. Di questo parleremo con il candidato sindaco Alessandro Mager".

La popolazione è cordialmente invitata.