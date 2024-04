Sanremo, il candidato sindaco Gianni Rolando all’evento dei “Caschi Rossi” contro la violenza sulle donne (Foto)

Il candidato sindaco del centrodestra civico e politico Gianni Rolando ha partecipato ieri all’evento "Caschi Rossi sotto lo stesso cielo”, la moto staffetta nazionale per la sensibilizzazione nella lotta alla violenza contro le donne, che si è svolta a Pian di Poma a Sanremo.

“Un piccolo gesto ma un primo passo per dire no a questa vergogna" - dice il candidato sindaco del centrodestra civico e politico Gianni Rolando - "Ho lasciato il mio messaggio nel libro 'Donne sotto lo stesso cielo' che girerà l’Italia, 51 tappe, 200 giorni e oltre 6.000 chilometri per combattere la violenza di genere con la cultura".

"Se sarò eletto sindaco - sottolinea Rolando - mi impegnerò in prima persona per continuare a sensibilizzare su questo tema e stare dalla parte delle donne. Sempre”.