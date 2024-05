Elezioni Sanremo: Eurovision e conflitti, il punto di vista del candidato sindaco Erica Martini

"Ieri sera ho visto a tratti l'Eurovision 2024 e nel vedere la consueta partecipazione di Israele ed Ucraina ho provato un senso di non immediatamente decifrabile disagio, pur essendo una musicista. Riflettendo meglio mi sono resa conto che era dovuto al fatto che queste due Nazioni sono in guerra. La guerra è quell'eterna vicenda in cui gli uomini si uccidono tra loro, quanto di più distante da un'atmosfera e da una condizione di festa allegra e spensierata. Nel stesso momento in cui degli israeliani e degli ucraini cantano e ballano in eurovisione i loro connazionali vengono uccisi od uccidono sui campi di battaglia. Se sono guerre serie, e lo sono, con serietà e sofferente partecipazione vanno affrontate.



L'Eurovision non svolge neanche quella funzione di temporanea pacificazione che in tempi passati svolgevano le Olimpiadi che appunto vedevano la partecipazione sportiva anche di popoli guerreggianti. Al contrario ai nostri giorni si escludono per ragioni politiche dalle manifestazioni sportive, come ieri sera all'Eurovision, proprio coloro con cui si è in guerra e con cui avrebbe un senso trovare spazi di pacificazione (la Russia non era presente così come nessun'altro paese dell'area mediorientale).



Mi chiedo e vi chiedo se fossimo una madre di un figlio ucraino o israeliano al fronte ci sentiremmo partecipi e contente di canti e balli spensierati? E quanto tutto questo stona con le immagini di morte e distruzione che vediamo tutti i giorni in televisione?



Erica Martini

Indipendenza".