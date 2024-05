Elezioni Amministrative Sanremo: Fulvio Fellegara presenta la sua lista 'Generazione Sanremo' (Foto)

A poche ore dalla presentazione in Comune è stata presentata questo pomeriggio in una location particolare sul porto la lista ‘Generazione Sanremo’, a supporto del canidato a sindaco del centrosinistra Fulvio Fellegara.

13 donne e 11 uomini presentate in un luogo particolare ma non scelto a caso, la ‘Gelateria del Porto’: “Il mio primo lavoro l’ho fatto qui, in estate, ma la scelta è anche politica visto che siamo nel luogo dove verrà fatto il restyling del porto vecchio. Abbiamo riscontrato grossi elementi critici, tra gli spazi per i pescatori e il loro spostamento, oltre alla permanenza del mercato ittico, luogo di lavoro significativo per la città. Senza dimenticare i ‘baretti’ che sono coinvolti e che avranno grosse problematiche nel corso dei lavori. Noi abbiamo sempre confermato la nostra ‘continuità amministrativa’ ma l’interesse pubblico ci deve sempre essere. L’Amministrazione Biancheri non ha preso in considerazione l’interesse pubblico del lavoro di chi opera sul lungomare D’Acquisto. Il terzo motivo è quello di stare in mezzo alla gente e nel cuore della città”.

La lista è formata da quattro capi lista: Noemi Angelini e Laura Serra tra le donne, Piercarlo Borgo e Massimo Ghione. Gli altri sono: Morena Fellegara, Spartaco Fragomeni, Claudia Manti, Sergio Bruera, Claudia Farfalla, Vittorio Toesca, Cristian Gullone, Maria Valente, Massimo Ghione, Monica Schellino, Alessandro Di Liberto, Monica Casazza, Gianfranco Testa, Giorgia Morena, Pier Emilio Carabalona, Cristina Barisone, Massimiliano Moroni, Anna Rita Cadoni, Piero Calista, Chantal Novello ed Alessandra Delministro.

“E’ una lista che presenta la vera ‘alternativa’ – evidenzia Fulvio Fellegara - visto che, di 24 candidati ben 23 non hanno mai fatto parte di un Consiglio comunale. Abbiamo una lista giovane, a prevalenza femminile ed eterogenea. E’ una lista moderna e fuori dagli schemi, che vuole dire si al lavoro, allo sviluppo, alla crescita ma anche ad altri aspetti spesso dimenticati dalla politica. Come il sociale e a chi è più indietro che deve essere aiutato. Noi sosteniamo ancora il si all’acqua pubblica e ad una riorganizzazione della sanità che risolva i problemi di chi è in difficoltà”.

“Ci sono tante persone – ha terminato – che hanno fatto politica per tanti anni nella nostra città ma che hanno fatto un passo indietro per garantire la presentazione di una lista giovane e con tanta voglia di fare. Siamo in campo per vincere le elezioni ed abbiamo un grande sostegno. Abbiamo un programma ricco, che si basa sul sociale ma anche sullo sviluppo imprenditoriale e per le frazioni. Prendiamo ad esempio lo slogan utilizzato dell’onda fucsia e siamo pronti a presentare, sabato prossimo, il nostro programma alla Federazione Operaia”.

Come considera politicamente la sua lista? “Generazione Sanremo nasce come civico che dialoga e che vuole essere una rappresentanza dell’intera città. Non ci sentiamo collocati politicamente ma stiamo bene in una coalizione progressista”

Sulla nota vicenda legata all’arresto di Toti, Fellegara sostiene che: “I costi della politica sono un tema etico di cui tenere conto. C’è sicuramente un problema quando girano tanti soldi in una campagna elettorale. La vicenda di Toti ha evidenziato un modus operandi in Liguria, dove circolano tantissimi soldi in comunicazione, mortai ed eventi. Ci chiediamo sul piano politico chi sia libero o condizionato da chi quei finanziamenti li ha dati. Spendere così tanti soldi in sondaggi è una scelta etica che noi abbiamo preferito non fare. Chi lo fa è libero di farlo ma è distante dal nostro modo di fare politico”.

Voi quanto spenderete come coalizione per la campagna elettorale? “Siamo intorno ai 30mila euro ed i 300mila euro supposti per chi ha vinto nelle elezioni precedenti penso che siano inferiori a quelli spesi da altri colleghi che sono in corso con me”.