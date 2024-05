Elezioni Sanremo: Erica Martini risponde a Daniele Ventimiglia su interventi, riqualificazioni, restyling

"Leggo che il consigliere Daniele Ventimiglia a meno di un mese dalle elezioni è stato colto da sacro fuoco e promette ai concittadini interventi, riqualificazioni, restyling, magnificenze di ogni genere. A parte il fatto che liquidare 10 anni di amministrazione Biancheri in 10 righe sembra ingeneroso persino a me, che non ho certamente apprezzato il suo secondo mandato. Peraltro questo tipo di atteggiamento politico obiettivamente eccessivo e ripetitivo abitua i cittadini a vedere solo il negativo di qualsiasi amministrazione, cosicché si viene sempre ripagati con la stessa identica moneta dell'ipercritica qualora si vada ad amministrare.

Credo anche io che la zona di via Galileo Galilei, di via Martiri e di via Agosti avrebbero meritato più attenzione in questi anni. Meglio però trascurarle che raderle al suolo, come ha recentemente proposto Gianni Rolando, presumo e spero invitando prima i residenti ad abbandonare le abitazioni.



Erica Martini

Indipendenza".