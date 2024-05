La Lista Civica ‘Uniti per Isolabona’ si presenta: con Andrea Lombardi scendono in campo determinazione, trasparenza e coerenza

Il progetto "Uniti per Isolabona" con Andrea Lombardi sindaco ha ben chiara la necessità di uscire dall'isolamento territoriale che ha accompagnato la nebulosa politica dell'amministrazione comunale uscente. Le ricadute negative hanno travolto tutti i settori, dall'economia, alla cultura e al turismo. I valori chiave della lista civica "Uniti per Isolabona" sono unità, identità e ascolto, princìpi che guidano i nove candidati al fianco di Lombardi verso un rapporto concreto e trasparente tra istituzioni ed elettori.



Alle radici di questo progetto risiede la volontà di rispondere con forza e professionalità alle richieste dei concittadini, desiderosi di fare un cambio di passo e quindi rendere il territorio più competitivo, in Liguria e in tutto il Paese, dialogando costantemente anche con l'estero attraverso il turismo. Isolabona deve uscire dal grigio anonimato che ha tenuto il paese distante dalle attività, dall'incuria del verde e dell'arredo urbano, dalla mancanza di pulizia e dall'impoverimento di iniziative che possano stimolare il progresso e, quindi, il reperimento di risorse.

La squadra, composta dal candidato sindaco Lombardi e da nove candidati in consiglio comunale, ha come simbolo un'arpa che si staglia sul paesaggio e unisce lo spirito dinamico della gioventù all'esperienza di coloro che da anni si dedicano al bene di Isolabona. Un gruppo affiatato e coeso con obiettivi chiari e precisi: una squadra, insomma, già pronta a impegnarsi su tutti i fronti per il benessere collettivo.



"L'obiettivo principale è far sì che Isolabona assuma il ruolo protagonista che merita, perché non deve vivere all'ombra di altri paesi limitrofi, ma deve rivendicare con orgoglio le proprie tradizioni, promuovendo al contempo una crescita economica e sociale sostenibile, l'attrattiva per i giovani e per i turisti che restano affascinati dalla storia del borgo", spiega Andrea Lombardi, imprenditore agricolo di 51 anni, che presenta un progetto ambizioso che guarda al futuro di Isolabona senza dimenticare le sue radici. La lista "Uniti per Isolabona" propone di ridefinire il destino del paese con un piano credibile e tangibile, lavorando con competenza, determinazione, coraggio e totale trasparenza.



"Siamo pronti a metterci in gioco per Isolabona, a lavorare ogni giorno affinché il nostro paese possa brillare come il gioiello che è. Con il sostegno e la fiducia dei nostri concittadini, siamo certi di poter costruire un futuro per Isolabona e per coloro che vi risiedono, per chi la sceglie come luogo di vacanze, di sport all'aria aperta, di natura o di arte. Isolabona è tutto questo e molto di più". Così il candidato sindaco Andrea Lombardi a margine della presentazione.

La squadra

Andrea Lombardi (51 anni) imprenditore agricolo

Roberto Cavassa (54 anni) meccanico

Lorenzo Cortelli (31 anni) docente di lettere

Antonio Cossu (59 anni) operaio

Francesca Fronti (24 anni) impiegata

Marika Gavazza (41 anni) impiegata

Giorgio Trivella Martini detto "Giorgio" (25 anni) imprenditore agricolo

Sandro Pastor (60 anni) imprenditore agricolo

Massimo Pileio (54 anni) artigiano edile

Valentina Sofia (36 anni) impiegata



