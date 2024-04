Sanremo, il candidato sindaco Gianni Rolando in visita al Porto Vecchio (Foto)

Il candidato sindaco del centrodestra civico e politico a Sanremo Gianni Rolando si è recato ieri al porto vecchio all’incontro organizzato dai candidati al consiglio comunale di FdI Diana Meduri e Fabrizio Parrino.

Sotto la lente il nuovo progetto per il porto di Sanremo, per il quale Gianni Rolando ha confermato la sua attenzione a riguardo. “Ho preso l’impegno - ha detto Rolando - di confrontarmi con tutte le associazioni e tutti i lavoratori in modo da effettuare le modifiche necessarie per soddisfare le esigenze di tutti, sia durante la costruzione del porto sia nella fase finale”.