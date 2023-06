Sanremo: via alla gara d’appalto da 3,5 milioni di euro per rifare Villa Mercede

I lavori da 3,5 milioni di euro per rifare Villa Mercede sono sempre più vicini. Dopo il lungo iter burocratico legato al finanziamento e alla progettazione, la giunta matuziana ha dato l’ok al bando di gara per affidare i lavori che daranno un nuovo volto alla villa, in stato di abbandono ormai da troppo tempo.

L’intenzione dell’amministrazione, grazie ai fondi ministeriali per il bando “Rigenerazione urbana” del 2021, è quella di dare a Villa Mercede una seconda vita come polo culturale per la città e come potenziale sede sanremese dell’Università di Imperia.



Stando alle norme legate all’aggiudicazione dei fondi, il Comune di Sanremo dovrà aggiudicare i lavori entro il 30 giugno di quest’anno, pagare almeno il 30% entro il 31 dicembre 2024 e terminare l’intervento entro il 31 marzo 2026.

I progetti dell’amministrazione Biancheri per Villa Mercede, però, non si fermano al Lotto1 da 3,5 milioni di euro. Nel futuro ne è previsto anche un secondo da 1 milione e 140 mila euro che sarà inserito nella programmazione triennale e previsto a bilancio una volta che saranno reperiti i fondi.