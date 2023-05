Sanremo città da record per i fondi PNRR: già finanziati interventi per 44,5 milioni

La Liguria è tra le regioni più virtuose in tema di approvvigionamento di fondi PNRR e, in grande parte, lo deve a Sanremo. Una città di poco meno di 60 mila abitanti che è stata capace di attrarre in pochi mesi finanziamenti per 44,5 milioni di euro, cifra destinata a lavori già finanziati, quindi non il classico ‘libro dei sogni’. È tutto vero, tutto pronto a partire nei prossimi anni. Il concetto è stato ribadito di recente in consiglio comunale sia dal sindaco Alberto Biancheri che dell’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella.

Su tutti spiccano i 13 milioni del PinQua per la Pigna e, in generale, la zona del centro storico. Con il maxi finanziamento si potranno mettere a posto la galleria Francia, le Rivolte, i giardini Regina Elena, palazzo Roverizio oltre a un massiccio intervento di riqualificazione generale.

I progetti di rigenerazione urbana hanno portato a Sanremo 11 milioni di euro per il proseguimento della trasformazione del Mercato dei Fiori in campus con i lotti 4 e 5 e con la riqualificazione di Villa Mercede che diventerà sede del Liceo Musicale e della sede distaccata dell’Università di Imperia. Sempre in tema scuole sono arrivati 7 milioni di euro per il nuovo polo per l’infanzia in via Duca degli Abruzzi (progetto che permetterà l’abbattimento delle liste di attesa) e per la nuova scuola di Borgo Tinasso. Alla cifra si aggiunge anche il milione e mezzo arrivato dalla Provincia per Villa Magnolie.

Il capitolo ambiente beneficerà di 6 milioni di euro che saranno investiti per un nuovo centro di raccolta a San Pietro e per le nuove isole ecologiche informatizzate. Il Comune, inoltre, è in attesa di un altro finanziamento da 10 milioni di euro per il quale è attesa a breve una risposta.

Alla voce ‘sport’ troviamo i 3 milioni per la riqualificazione di Pian di Poma. La stessa cifra sarà incassata per il sociale in modo da finanziare i servizi domiciliari, gli interventi in favore di senzatetto e per le situazioni di povertà estrema oltre a progetto a sostegno dei disabili.

Ci sarà poi la messa in sicurezza del territorio con il milione e 500 mila euro per La Vesca come quota PNRR per un progetto che ha visto in campo Comune, Regione e Anas per una spesa totale di 8 milioni di euro.

Infine c’è all’orizzonte qualche possibile buona notizia in merito all’ambizioso progetto per il prolungamento dell’Aurelia Bis a Ponente. Il sindaco Biancheri ha riferito in consiglio di interlocuzioni recenti con il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi che fanno ben sperare in merito al finanziamento dell’opera che la città attende da anni.