Al fuoco i boschi tra Olivetta San Michele e Torri: elicotteri e canadair in azione (Foto)

Continua senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia che con difficoltà, a causa della zona particolarmente impervia e difficilmente raggiungibile da terra, stanno cercando di spegnere le fiamme di un incendio boschivo divampato, ieri sera, nella val Roja tra Olivetta San Michele e Torri, frazione della città di confine.

Per velocizzare le operazioni di spegnimento del rogo, che nel buio della notte si vedeva anche dalla costa, questa mattina sono intervenuti pure due elicotteri e due canadair, italiani e francesi, ma le fiamme continuano ad espandersi.

Fortunatamente l’incendio, che ha già divorato diversi ettari di bosco, si è sviluppato lontano dalle abitazioni. Sul posto i vigili del fuoco ed i volontari della Protezione civile e A.I.B. di Ventimiglia, allertati dal vicesindaco della città di confine Marco Agosta, stanno monitorando da ieri sera la situazione per evitare che le fiamme possano avvicinarsi alle case. Non si conosce ancora la natura dell’incendio ma tra le ipotesi non viene esclusa quella dolosa.