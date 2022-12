Sanremo: Amadeus taglia il nastro del liceo musicale nel ricordo del preside Valleggi, possibile nuova sede a Villa Mercede (Foto e Video)

E’ stato inaugurato ufficialmente, questa mattina a Villa Magnolie, il Liceo Musicale ‘Cassini’. Una scuola che, di fatto, è già attiva ma che ha approfittato della presenza della Rai per ‘Sanremo Giovani’ e di Amadeus, per l’inaugurazione ufficiale.

Una giornata importante che ha anche confermato che, molto probabilmente, il Liceo sarà intitolato a Claudio Valleggi, ex preside del ‘Cassini’, recentemente scomparso: “E’ una cosa che mi piacerebbe – ha detto il Sindaco, Alberto Biancheri – ma, prima dobbiamo costruirlo questo Liceo. Abbiamo due strade, una a Villa Magnolie dove stiamo portando avanti un lavoro insieme alla Provincia, ma l’altro che vede un progetto a Villa Mercede, sfruttando i fondi del Pnrr”.

Il primo cittadino matuziano ha così ricordato gli inizi: “Mi viene in mente un episodio, quando l’allora preside Claudio Valleggi mi propose questo ‘sogno’ di portare un Liceo Musicale a Sanremo. E lui che ha combattuto in questi anni, per arrivare alla giornata di oggi. Una giornata importante perché non può mancare una scuola così nella città della musica che vede anche una splendida orchestra Sinfonica”.

All'inaugurazione erano presenti anche il Vescovo, Mons. Antonio Suetta, il vice Presidente della Regione Alessandro Piana e l'Assessore regionale Marco Scajola.