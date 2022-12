Sanremo: terminata la due giorni giorni di 'antipasto' al Festival, oggi la parata di cantanti al Casinò (Foto)

E’ terminata oggi pomeriggio la ‘due giorni’ dedicata a ‘Sanremo Giovani’ che ha visto arrivare nella città dei fiori anche tutti i big del Festival che andrà in scena a febbraio.

Dopo la serata di ieri, che ha incoronato Gianmaria e che ha visto finalmente un esponente di ‘Area Sanremo’ (Colla Zio) tornare sul palco dell’Ariston, quest’oggi il Casinò è stato teatro della classica foto di Sorrisi e Canzoni Tv, che ha immortalato tutti i partecipanti alla prossima kermesse canora matuziana.

Un momento per appassionati, fan e cacciatori di autografi e selfie, per vedere i propri beniamini. Tra l’altro su quella scalinata del Casinò che è stata leggendaria per tanti anni fino ai ’70, quando il Festival si svolgeva al ‘Giardino d’Inverno’ della casa da gioco.

Una giornata resa ancora più speciale dal sole che ha inebriato la città di Sanremo, che ora punta il suo mirino verso febbraio, quando diventerà nuovamente il centro della musica con radio, tv e giornali che produrranno servizi sul Festival.