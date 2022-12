È il giorno di Sanremo Giovani, Biancheri: “C'è già aria di Festival, la città ha voglia di una grande edizione”

Sanremo Giovani, ci siamo, è solo una questione di ore. Questa sera in diretta su Rai1 dal Casinò di Sanremo si completerà il cast del 73° Festival e si conosceranno i titoli di tutte le canzoni in gara dal 7 all’11 febbraio.

Il carrozzone festivaliero ha invaso la città già da questa mattina con l’inaugurazione del Liceo Musicale alla presenza di Amadeus poche ore prima della tradizionale conferenza stampa al Teatro del Casinò allestito a studio televisivo.



A dare il benvenuto è stato il presidente del Casinò Adriano Battistotti: “Per noi è sempre una gioia accogliere la Rai ed è una gioia anche vedere trasformato il nostro teatro dell'opera in un teatro pop, una gioia da condividere. Abbiamo ritenuto, nell'ambito della programmazione dei nostri gala, di contrattualizzare il vincitore di Sanremo Giovani per una serata qui al Casinò. Un altro messaggio arriva dalle parole di un 23enne iraniano condannato a morte che ha dedicato le sue parole alla musica dicendo di fare musica allegra e con gioia”.



“Si respira già aria di Festival, c'è una voglia pazzesca - ha aggiunto il sindaco Alberto Biancheri - quello di oggi è un incontro che mi riempie di gioia, quest'anno sono state fatte delle scelte importanti che condivido come portare 6 giovani al Festival, un messaggio forte da parte di Amadeus. Insieme alla mia amministrazione abbiamo scelto di dare un'unica regia con il direttore Amadeus, vedremo i risultati. Ma quello che importa è che Area Sanremo e Sanremo Giovani sono una cosa sola, avere un'unica direzione rafforza molto”.



“Aperte le urne - ha esordito il direttore intrattenimento primetime di Rai1 Stefano Coletta - quando si parte con Sanremo Giovani si tocca con mano il senso profondo del suo lavoro, in questi anni non è stato raggiunto solo un obiettivo musicale, c'è chi evoca Baudo per una metodologia di grande impegno. Amadeus mette grande impegno nell'ascolto delle canzoni. Queste edizioni del Festival hanno cambiato la fruizione della musica con i giovani che diventano protagonisti del mercato musicale, sono nate delle nuove icone”.



“È una grande festa e ne è dimostrazione il fatto che vengano anche tutti i big in gara per annunciare il titolo delle loro canzoni, i big capiscono che ci sono i giovani e che molti di loro sono stati al vostro posto - ha dichiarato Amadeus - questa sera si compone l'elenco dei 28 in gara. Faccio i complimenti ai ragazzi, li ringrazio per essere qui. Io sono nato e cresciuto con la musica, questo mi è servito per avere un giudizio mio personale in merito alle canzoni. Ne ho ascoltate 500 per prenderne 22, 714 di Sanremo Giovani e quasi 550 di Area Sanremo. Ho ascoltato 1.700 canzoni giorno e notte. La scelta delle canzoni è la cosa più importante. Stanotte alle 3 mi sono svegliato e mi sono riascoltato tutte le canzoni in gara questa sera. Perché? Perché non voglio sbagliare. Perché ho portato a 6 i giovani in gara? Perché vedendovi e ascoltandovi era impossibile sceglierne solo tre”.

Nell'ambito della conferenza stampa il sindaco Alberto Biancheri è stato incalzato anche in merito all'affidamento del Festival a Rai, tema sollevato nelle settimane scorse: “Al di là dell'aspetto giuridico bisogna sempre ricordare il lavoro fatto in questi anni con la Rai che ringrazio perché siamo cresciuti tanto in questi anni dimostrando anche quello che può essere il Festival al di fuori dall'Ariston. Un investimento pazzesco negli ultimi anni. Sarò ben contento se arrivasse qualche mega offerta, ma bisogna vedere i contenuti”.

L'appuntamento con la diretta su Rai1 è per le 21.25 di questa sera. La competizione vedrà i ragazzi di Sanremo Giovani e Area Sanremo giocarsi i 6 posti messi a disposizione da Amadeus per il 73° Festival di Sanremo. La gara sarà intervallata dalla sfilata dei 22 big che annunceranno i titoli delle loro canzoni in gara. Sul palco anche Gianni Morandi, co-conduttore del prossimo Festival.