Sanremo Giovani cresce ancora e si prende la prima serata del venerdì con il 16,3% di share e oltre 2 milioni di telespettatori (fotogallery)

Sanremo Giovani lancia la volata verso il prossimo Festival e lo fa anche nei numeri prendendosi il primo gradino sul podio dell’Auditel.

La prima serata di Rai1 ha incollato davanti alla televisione 2.160.000 telespettatori, dato netto incremento rispetto all’anno precedente quando la media della serata fu di 1.425.000 e che non si riflette nello share che sale dal 13,4% del 2021 al 16,3%.

Il format voluto da Amadeus per scegliere i 6 giovani e annunciare i titoli delle canzoni in gara a febbraio ha nuovamente vinto la sfida degli ascolti superando ampiamente la concorrenza.

È grande, quindi, la soddisfazione dell’assessore a Turismo e Manifestazioni Giuseppe Faraldi: “Una grande visibilità per la città sulla rete ammiraglia della Rai, un format che dobbiamo giocarci sempre bene. Sia durante la serata che al mattino alla conferenza stampa ho vissuto fermento per il Festival e vuol dire che la gente aspetta quello, è molto interessante come antipasto”.

L’assessore, poi, torna anche sulla scelta di Amadeus in qualità di direttore artistico di Area Sanremo: “Una decisione che in alcuni casi non era stata apprezzata ma che è stata vincente. I complimenti che ha fatto ieri al Comune e alla Sinfonica significano che tutti hanno lavorato bene”.