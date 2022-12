Area Sanremo torna protagonista al Festival con i Colla Zio, Biancheri “C’era bisogno di cambiare per evolvere”

“C’era bisogno di cambiare qualcosa rispetto agli ultimi anni per evolversi e provare a ottenere risultati diversi”. Non fa giri di parole il sindaco Alberto Biancheri nel commentare il risultato di Area Sanremo che torna protagonista al Festival piazzando in gara tra i big i Colla Zio.



Per il concorso ‘Made in Sanremo’ è un successo dal doppio valore simbolico. La scelta di Amadeus vale, infatti, sia il ritorno in gara che la prima vera scelta da parte del direttore artistico del Festival. I cantanti di Area Sanremo hanno sempre preso parte alla kermesse (nella categoria ‘Giovani’) per obbligo di convenzione e non per libera scelta artistica. L’edizione 2022, invece, segna un netto cambio di passo con i Colla Zio scelti dalla commissione tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani senza nessun vincolo.

“Una bella serata, una bella finale di Sanremo Giovani - commenta soddisfatto il sindaco Biancheri - e sono ovviamente molto contento anche il risultato di Area Sanremo, che parte da lontano. C’era bisogno di cambiare qualcosa rispetto agli ultimi anni per evolversi e provare a ottenere risultati diversi. Di questo mi sono voluto occupare direttamente nei mesi scorsi, provando ad invertire la tendenza coinvolgendo Amadeus come direttore artistico, coadiuvato in questo dall’assessore Faraldi e sostenuto dal cda dell’Orchestra Sinfonica in questa scelta. Alcuni non l’hanno compresa lasciandosi andare a qualche polemica all’inizio, ma con la finale di stasera si può tracciare un bilancio molto positivo: una bellissima edizione di Area Sanremo per partecipazione, per qualità dei brani e per il risultato finale. E perché, come ho spiegato in conferenza stampa, c’è stato finalmente un percorso univoco con Sanremo Giovani, che personalmente auspicavo da tempo. I Colla Zio accedono al Festival di Sanremo 2023 per merito, si sono guadagnati questo prestigioso traguardo sul palco, in gara, con un’ottima performance che abbiamo visto stasera. A loro e a tutti i ragazzi che rivedremo all'Ariston faccio i miei complimenti e un grande in bocca al lupo. Ringrazio Amadeus, la commissione e l'Orchestra Sinfonica per il lavoro svolto con grande professionalità. Ora al lavoro sul prossimo Festival, ci attendono grandi novità”.

Il ritorno di Area Sanremo in gara al Festival segna un nuovo punto di partenza per il concorso canoro locale che negli ultimi anni sembrava essere finto in panchina nelle gerarchie artistiche della Rai. La scelta di assegnare ad Amadeus la direzione creando così un legame diretto con Sanremo Giovani ha pagato e anche la qualità dei quattro finalisti è un netto passo avanti rispetto alle edizioni passate.

Ieri mattina, durante la conferenza stampa di presentazione, ad Amadeus è stato chiesto quali fossero le sue intenzioni in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto con Area Sanremo. La risposta è stata tanto semplice quanto chiara: “Se me lo chiederanno io dirò di sì”.

Il conduttore è opzionato dalla Rai per un’altra edizione del Festival, sarebbe quindi logico ipotizzare anche una prosecuzione del rapporto con il Comune di Sanremo e l’Orchestra Sinfonica per dare continuità al lavoro fatto su Area Sanremo. Non resta che chiederlo al diretto interessato.