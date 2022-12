In diretta dal Casinò prende forma il 73° Festival con la finale di Sanremo Giovani e i big che svelano i titoli della canzoni in gara

Al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo prende il via la strada verso il 73° Festival.

La serata si è aperta con la standing ovation del teatro nel ricordo di Siniša Mihajlović, ex allenatore del Bologna, squadra del cuore di Gianni Morandi, e tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2021.



In diretta su Rai1 va in scena la finalissima di Sanremo Giovani, la serata che sancisce la rosa dei 6 nuovi talenti della canzone italiana che dal 7 all’11 febbraio gareggeranno sul palco dell’Ariston insieme ai big.

Gli stessi big che proprio stasera sono a Sanremo per annunciare dal Casinò i titoli delle canzoni protagoniste della prossima edizione del Festival.

Le canzoni in gara al prossimo Festival di Sanremo saranno: Ultimo “Alba”, Tananai “Tango”, Madame “Il bene nel male”, Giorgia “Parole dette male”, Mr Rain “Supereroi”, Elodie “Due”, Gianluca Grignani “Quando ti manca il fiato”, Marco Mengoni “Due vite”, Anna Oxa “Sali (canto dell'anima)”, Lazza “Cenere”, Mara Sattei “Duemila minuti”, Modà “Lasciami”, Paola e Chiara “Furore”, Colapesce e Dimartino “Splash”, Leo Gassman “Terzo cuore”, Articolo 31 “Un bel viaggio”, Ariete “Mare di guai”, Cugini di Campagna “Lettera 22”, Levante “Vivo”





In aggiornamento