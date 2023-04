Sanremo: Villa Mercede, il progetto riqualificazione da 3,5 milioni è sempre più vicino

La seconda vita di Villa Mercede è sempre più vicina. L’ok arrivato dalla conferenza dei servizi rappresenta il passo cruciale per la realizzazione del progetto “Villa Mercede, restauro e recupero edificio dismesso di interesse culturale per riutilizzo a iniziative culturali e di alta formazione professionale e recupero parco annesso” che il Comune di Sanremo ha messo nero su bianco e che ha consentito a Palazzo Bellevue di accedere ai 3,5 milioni di fondi ministeriali per il bando “Rigenerazione urbana” del 2021.

Alla conferenza dei servizi hanno preso parte: Asl1, il servizio autorizzazioni paesaggistiche e vincoli, la Soprintendenza Archeologica, le belle arti, il paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province si Imperia, La Spezia e Savona. E, come recitano i verbali, la conferenza si è chiusa con esito positivo.

Ora la procedura andrà avanti, gli uffici comunali e i tecnici proseguiranno con le pratiche per arrivare al restyling definitivo. L’obiettivo finale è quello di restituire Villa Mercede alla cittadinanza come spazio culturale e, soprattutto, di dare una sede distaccata all’Università di Imperia, progetto rimasto per troppo tempo nel mondo delle idee e ora sempre più vicino alla sua realizzazione.