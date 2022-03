Sanremo: progetto da 3,5 milioni per il recupero di villa Mercede, palazzo Bellevue dà l’ok al cronoprogramma di spesa

Sanremo aveva iniziato il 2022 con l’ottima notizia dei finanziamenti statali ottenuti dal bando di rigenerazione urbana per la realizzazione del nuovo polo scolastico al Mercato dei Fiori (7 milioni di euro) e per il recupero edilizio e architettonico di Villa Mercede a San Martino (3,5 milioni). Due opere che la città attende da anni.

In merito al recupero della villa, negli ultimi giorni gli uffici di palazzo bellevue hanno dato l’ok al cronoprogramma di spesa per i lavori che, stando all’intenzione dell’amministrazione, dovranno consentire il recupero degli spazi in modo da renderli fruibili per “iniziative culturali e di alta formazione professionale”. Non è un segreto che il Comune voglia riutilizzare villa Mercede per portare in città una sede dell’Università di Imperia.

“Il suo recupero sarà una grande conquista per tutto il quartiere di San Martino e per Sanremo, con un progetto di destinazione d'uso dedicato all'alta formazione universitaria dal grande potenziale - aveva dichiarato a inizio anno il sindaco Alberto Biancheri - ci aspetta un 2022 molto intenso”.