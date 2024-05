Il candidato sindaco del centrodestra civico e politico a Sanremo Gianni Rolando, si è recato ieri a Poggio all’evento organizzato dal candidato della Lega al consiglio comunale Andrea Bonfà.

"È stata l’occasione per fare il punto della situazione con la cittadinanza per condividere le idee per la Sanremo di domani, ma soprattutto per ascoltare i suggerimenti per migliorare le condizioni delle frazioni" - fa sapere Rolando.