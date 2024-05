Sanremo, il candidato sindaco Fulvio Fellegara visita il canile dell'Enpa (Foto)

"Ieri è stata una giornata speciale per la nostra coalizione! Insieme ai nostri candidati abbiamo fatto visita al canile gestito dall'Enpa Sanremo. Abbracciare quei dolci musetti a quattro zampe è un'emozione unica, che riscalda il cuore e riempie di gioia". A dichiararlo è il candidato sindaco Fulvio Fellegara che in occasione della visita al canile Enpa di Sanremo ha espresso la sua convinzione che l'adozione di un cane dal canile debba essere la scelta prioritaria per chi desidera condividere la propria vita con un animale.

"Non può essere tollerato che il mercato degli allevamenti perpetui la sofferenza di così tanti animali in attesa di una famiglia amorevole". A questo proposito, Fellegara ha sottolineato l'importanza di incentivare le adozioni, magari attraverso sgravi fiscali per coloro che decidono di dare una casa a un amico a quattro zampe.

"Durante la visita, sono stati incontrati oltre 40 cani ospiti del canile. La dedizione dei volontari che si prendono cura di loro ogni giorno è stata commovente". Fellegara ha espresso l'auspicio che presto nuovi spazi possano essere attivati per accogliere più animali e che si possano stipulare nuove convenzioni per sostenere questa meravigliosa iniziativa.

"Nel 2023, ben 41 cani hanno trovato una nuova famiglia grazie all'impegno dei volontari. Questo risultato è una testimonianza del grande lavoro svolto dall'Enpa e di quanto sia importante supportare le associazioni che si dedicano al benessere degli animali" - sottolinea Fellegara.

La futura amministrazione guidata da Fulvio Fellegara sarà sempre al fianco delle associazioni come l'Enpa e sensibile alle esigenze degli animali: "Si continuerà a lavorare per garantire loro il rispetto e l'amore che meritano. Nel nostro programma elettorale abbiamo, inoltre, previsto aree verdi per cani nei vari quartieri per migliorare la qualità della vita dei residenti e degli animali".