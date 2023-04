Sanremo detta le norme per l’installazione di antenne: approvato il regolamento

Dopo le polemiche e la mobilitazione da parte di diversi comitati di residenti, il Comune di Sanremo ha messo mano al PUC per la stesura di un regolamento che possa mettere nero su bianco le norme per l’installazione di antenne di radiocomunicazione sul territorio comunale. La preoccupazione dei cittadini era montata qualche mese fa quando, a sorpresa, erano iniziati i lavori per la sistemazione di una serie di antenne 5G da parte di Iliad.

La proposta di aggiornamento al PUC è stata analizzata questa sera dal consiglio comunale di Sanremo alla presenza in aula di alcuni residenti delle zone interessate dalle ultime installazioni. Così come avvenuto in sede di commissione consiliare (leggi la discussione in commissione cliccando QUI) a illustrare la pratica è stato l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella. Presente in aula, in collegamento, anche l’ing. Alberto Giordano, consulente del Comune per la stesura del regolamento.

Durante la discussione è stato approvato l'emendamento del consigliere Ethel Moreno con il quale si richiedeva l'inserimento degli ospedali tra le aree sensibili per le quali rispettare le stesse prescrizioni delle altre zone protette come scuole, case di riposo e strutture per disabili.

Al termine della discussione il regolamento per l’installazione delle antenne è stato votato con il “sì” all'unanimità.