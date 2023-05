Sanremo: dalle parole ai fatti, iniziati i lavori per l'antenna 5G a Coldirodi (foto)

Dopo le parole, i fatti. Questa mattina a Coldirodi sono iniziati i lavori per la costruzione dell’antenna 5G della Wind tanto osteggiata dai cittadini e che, da oggi, è realtà. Grande la preoccupazione tra i residenti che qualche tempo fa avevano dimostrato il loro dissenso anche con striscioni e riunioni per chiedere uno stop ai lavori. Ma, come è ben evidente, a nulla è servito e i lavori sono partiti.

Come noto, la legge in merito a infrastrutture come le antenne per la telefonia supera i poteri dell’amministrazione locale e fa riferimento direttamente al Ministero che, nel caso specifico, considera le antenne al pari di strutture fondamentali per il Paese. E, quindi, è a dir poco complesso per il Comune riuscire a fermarne la costruzione. L’unica arma nelle mani di Palazzo Bellevue è quella del regolamento che, proprio qualche settimana fa, è stato approvato per cercare in qualche modo di limitare la ‘nascita’ dei tralicci. Ma non ci sono altre vie per vietare la costruzione delle antenne.

Da Coldirodi si alza forte la voce di protesta del consigliere comunale Roberto Rizzo che, nel commentare i lavori partiti questa mattina, punta il dito contro l’amministrazione: “Un grazie al Comune per l’abbattimento dell’ecomostro di Porto Sole, ma non c’era bisogno di portarne un altro a Coldirodi”.