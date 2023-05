Sanremo: installazione impianto di antenna 5G a Coldirodi, la preoccupazione del Circolo di Coldirodi del PD

Il Circolo di Coldirodi del Partito Democratico visto l’annuncio della richiesta di installazione di un nuovo impianto di antenna 5G nei pressi del centro abitato della frazione, esprime la preoccupazione per eventuali ricadute sulla salute degli abitanti.

"L’installazione dell’impianto - spiega Maurizio Caridi della Segreteria PD Sanremo - è prevista nei pressi dell’antenna già esistente ed a questo proposito è illuminante la dichiarazione del consulente tecnico del comune di Sanremo che ha dichiarato ‘Ho eseguito alcune rilevazioni lungo la strada che sale a Coldirodi, siamo al limite ma va tutto bene e i problemi non sono causati dalla telefonia ma dai ripetitori radiotelevisivi’.".

"Il Circolo di Coldirodi, al contrario ritiene che se ‘siamo al limite’ non va tutto bene! E non è il caso di installare una ulteriore antenna. Il Circolo si farà promotore della costituzione di un comitato rappresentativo degli abitanti che possa verificare la legittimità dell’installazione, il non superamento dei limiti di emissione nel rispetto del nuovo regolamento recentemente approvato dal Consiglio Comunale".