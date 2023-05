Sanremo: a Coldirodi monta la protesta per la nuova antenna Wind “Per nascere non hanno bisogno di pioggia. Il potere dei soldi”

Nonostante il regolamento fresco di approvazione in consiglio comunale, la questione antenne tiene ancora banco sulle colline attorno a Sanremo. Questa volta sono i cittadini di Coldirodi a mobilitarsi contro la nuova imminente installazione annunciata in assise dal consigliere Roberto Rizzo.



Il nuovo impianto dovrebbe sorgere a pochi metri dall’altra grande antenna cresciuta negli anni all’ingresso della frazione. I residenti sono comprensibilmente preoccupati per il nuovo arrivo e qualche giorno fa hanno appeso uno striscione che recita: “Le antenne per nascere non hanno bisogno della pioggia. Il potere dei soldi”.

“Sul regolamento per le antenne siamo in ritardo di 30 anni, ormai il danno è stato fatto ed è irreversibile - ha dichiarato Roberto Rizzo in consiglio - ora cercheremo, a livello nazionale, di far pagare a queste aziende qualche onere o tassa in più. Nel regolamento c’è scritto che le antenne vanno installate lontano dalle zone maggiormente urbanizzate, Coldirodi è la frazione più popolosa di Sanremo e la cosa non mi torna. Vedo molte criticità a Coldirodi, così andiamo a rovinare un paese. Ci mettete in crisi”.