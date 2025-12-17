Ventimiglia, sostituzione di griglie ammalorate: ultimati i lavori in via alle Ville (Foto)

Ultimati i lavori di sostituzione delle griglie ammalorate in via alle Ville a Ventimiglia.

"Sono stati ultimati i lavori in via Alle Ville, comprensivi della messa in sicurezza delle griglie ammalorate" - comunica il vicesindaco Marco Agosta - "L’intervento si inserisce in un più ampio programma di manutenzione della viabilità comunale, che ha visto nel corso dell’estate anche importanti lavori di asfaltatura, finalizzati al miglioramento della sicurezza e del decoro urbano".

"Si ringraziano gli uffici comunali, l’ufficio tecnico e la polizia locale per l’attività di coordinamento, la ditta esecutrice per la professionalità dimostrata e i cittadini per la collaborazione e la pazienza dimostrate durante il periodo di chiusura della strada" - dice il vicesindaco Agosta.