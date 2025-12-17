Energia pulita, Ospedaletti cambia passo: tre impianti pubblici e un parco fotovoltaico da 2 milioni, al via la richiesta di fondi PNRR

Ospedaletti compie un passo deciso verso la transizione energetica e mette a sistema più interventi legati al fotovoltaico, approvando una serie di progetti che vanno dagli edifici pubblici fino al recupero di un’area dismessa. Con tre delibere la Giunta comunale ha dato il via libera a impianti fotovoltaici su cimitero e nuova palestra e, soprattutto, a un grande parco fotovoltaico nell’area dell’ex discarica Cogefar, avviando contestualmente l’iter per l’accesso ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il primo blocco di interventi riguarda tre impianti fotovoltaici destinati a strutture comunali. Due saranno installati sulla copertura del cimitero civico, mentre un terzo è previsto sulla nuova palestra comunale realizzata lungo la pista ciclopedonale. In tutti i casi si tratta di progetti esecutivi già approvati, passaggio fondamentale che consente al Comune di candidare immediatamente le opere ai bandi PNRR, che prevedono contributi a fondo perduto fino al 40 per cento delle spese ammissibili.

Per il cimitero civico l’investimento complessivo ammonta a 126.449 euro. Il progetto, redatto dall’ingegnere Paolo Magna e già validato, prevede l’installazione dei pannelli sulla copertura dell’edificio, con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici di una struttura particolarmente energivora. Parallelamente, la Giunta ha approvato anche il progetto esecutivo per l’impianto fotovoltaico sulla nuova palestra comunale, per un importo complessivo di 48.625 euro, comprensivo dei lavori, delle spese tecniche e degli oneri di legge.

Accanto a questi interventi, però, emerge il progetto più rilevante per dimensioni e impatto complessivo. Con una terza delibera, la Giunta ha infatti approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un vero e proprio parco fotovoltaico nell’area dell’ex discarica Cogefar, in località AIO9. L’impianto sorgerà su una superficie di circa 14 mila metri quadrati, compresa tra Strada Termini, Corso Marconi, Strada Costa dei Pini e il rio Porrine, trasformando un’area dismessa in un sito dedicato alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il progetto, affidato all’ingegnere Giovanni Rolando, ha un valore complessivo di 1 milione e 950 mila euro e rientra anch’esso nel percorso di candidatura ai fondi PNRR. Anche in questo caso si tratta di un progetto esecutivo approvato, condizione necessaria per presentare l’istanza di finanziamento entro le scadenze particolarmente ravvicinate previste dal bando. Tutti gli interventi sono collegati alla recente costituzione della Comunità energetica rinnovabile CERNOVA, di cui il Comune di Ospedaletti fa parte. L’obiettivo è aumentare la produzione locale di energia pulita, ridurre nel tempo i costi energetici e valorizzare anche aree oggi inutilizzate, inserendole in una strategia complessiva di sostenibilità ambientale.

Dal punto di vista procedurale, i progetti sono dunque pronti, mentre la loro effettiva realizzazione resta subordinata all’esito delle domande di finanziamento. Una scelta che punta ad anticipare i tempi e a non farsi trovare impreparati di fronte alle opportunità offerte dal PNRR, mettendo in campo una visione che va dagli edifici pubblici fino al recupero di aree dismesse.