Sanremo, il Comune sottoscrive la convenzione per la messa in sicurezza del versante del torrente San Romolo

L'amministrazione comunale di Sanremo ha approvato lo schema di convenzione con il Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico della Regione Liguria, dando così il via formale all’intervento di messa in sicurezza della scarpata sottostante il campo sportivo “Pian dei Cavalieri”, in Strada Borgo Opaco, a ridosso del torrente San Romolo.

L’opera, dal valore complessivo di 438.000 euro, rientra tra gli interventi prioritari individuati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per l’annualità 2024. Il finanziamento è coperto per 416.100 euro da fondi ministeriali destinati alla mitigazione del rischio idrogeologico, mentre la quota restante, pari a 21.900 euro, sarà sostenuta dal Comune. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo muro di contenimento lungo circa 30-40 metri sul lato ovest del torrente, al fine di proteggere l’area sportiva e la viabilità adiacente da fenomeni di erosione e instabilità del versante. Il Comune opererà come “ente avvalso”, svolgendo per conto del Commissario tutte le attività tecniche e amministrative necessarie.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ingegnere Danilo Burastero, dirigente del settore PNRR – Fondi Europei, Lavori Pubblici ed Espropri. Già nel 2024 era stata approvata la progettazione di fattibilità tecnico-economica dell’intervento. Si tratta di un passo fondamentale per mettere in sicurezza un’area sensibile, che da anni necessita di un intervento strutturale. Dopo la decisione della giunta si potrà procedere rapidamente verso la fase esecutiva, consentendo l’avvio degli iter operativi che porteranno all’apertura del cantiere nei prossimi mesi.