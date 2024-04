Anche il ponte del 1° maggio vedrà tanti turisti in riviera: attenzione al meteo da martedì a giovedì

Dopo un ponte del 25 aprile tutto sommato discreto, la riviera di Ponente si appresta a vivere quello del 1° maggio. Quest’anno un po’ anomalo visto che la giornata della ‘Festa dei Lavoratori’ cade di mercoledì.

Con le camere all’80% in tutta la provincia, le città si sono presentate abbastanza piene, per buona pace di operatori turistici e commercianti. Tra oggi e mercoledì c’è qualche strascico del weekend, con le stanze al 30% circa, ma è sicuramente più appetibile il ponte successivo, con la possibilità di trascorrere qualche giorno di vacanza tra mercoledì e domenica.

Al momento le prenotazioni, complice pure il torneo di Poker in corso al Casinò, sono abbastanza interessanti, sulla stessa linea del 25 aprile e, se il meteo potesse dare una mano, ci si potrebbe avvicinare al 90% delle camere prenotate.

Mentre gli operatori turistici puntano nuovamente il dito contro i problemi riscontrati ieri dai villeggianti, nel loro rientro a casa con il caos sia in autostrada che in treno, purtroppo le previsioni non ci regalano nulla di buono. Martedì, infatti, è previsto un peggioramento dal pomeriggio e in serata, con venti forti e piogge con locali rovesci temporaleschi, in estensione a mercoledì (1° maggio) e giovedì. Anche le temperature tenderanno a scendere.

Per chi volesse trascorrere il weekend in riviera, invece, potrà trovare un tempo decisamente migliore visto che, dal tardo pomeriggio di giovedì e in estensione fino a domenica, dovrebbe splendere il sole con le temperature che, finalmente, torneranno ai valori primaverili tanto attesi.