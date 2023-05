Coldirodi dice ‘no’ all’antenna 5G, il consigliere Rizzo in lacrime davanti al sindaco: “Andate incontro alla gente, non contro” (video)

È stato un pomeriggio di grande tensione a Coldirodi davanti al cantiere che ha visto nascere la tanto contestata antenna 5G di Wind all’ingresso del paese. I residenti sono scesi in strada prima per bloccare l’accesso del camion e poi per chiedere risposte a sindaco Biancheri e assessore Donzella intervenuti sul posto.

Portavoce dei collantini è il consigliere comunale Roberto Rizzo che oggi, con la voce rotta dall’emozione, ha portato all’attenzione di sindaco e assessore le proteste dei residenti e le loro tante domande. “Dovete andare incontro alla gente, non contro - ha detto Rizzo - troviamo una soluzione”.