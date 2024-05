Cipressa: due serate a tema al Ristorante Olivapazza. Cucina vegana e un omaggio a Fabrizio de Andrè

Il Ristorante Olivapazza, che si trova a Cipressa, è un luogo magico che unisce la tradizione culinaria ligure alla fantasia e alla creatività. E proprio per offrire un'esperienza unica ai suoi clienti, il ristorante ha deciso di organizzare due serate a tema davvero speciali, dove accanto ad una originale proposta culinaria, ci saranno anche i racconti del giornalista Claudio Porchia, che guiderà i commensali nella degustazione dei piatti.

La prima serata, giovedì 9 maggio, sarà dedicata alla cucina vegana, proponendo piatti gustosi e creativi preparati con ingredienti freschi e di alta qualità. Il cuoco si è impegnato a creare un menù che sorprenderà anche i palati più esigenti, dimostrando che la cucina vegana può essere davvero deliziosa e appagante.

La seconda serata sarà dedicata a un'icona del mondo cantautoriale italiano, Fabrizio de Andrè. Si potranno gustare piatti ispirati alle canzoni e alla vita del grande cantautore genovese, immergendosi completamente nell'atmosfera dei suoi testi e delle sue melodie.

Entrambe le serate promettono di essere un'esperienza culinaria e culturale indimenticabile, in un ambiente accogliente e suggestivo come quello del Ristorante Olivapazza.

Ecco i menù delle serate.

Giovedì 9 maggio serata vegana: si inizia con una bruschetta con ceci, patate e crumble di olive, seguita da un'insalata di finocchi, arance e noci. Come primo piatto le mezze penne integrali con pesto di lenticchie, pomodori secchi e aglio di Vessalico. Come secondo uno squisito polpettone alla genovese rivisitato con peperoni arrosto, aglio e prezzemolo. Per concludere in dolcezza, una vera prelibatezza: la stroscia accompagnata da panna vegana. Il tutto sarà accompagnato da un calice di vino biologico, acqua e caffè inclusi nel prezzo di 35 euro a persona.

Giovedì 6 giugno: si parte con una deliziosa frittura di pesciolini accompagnata da Panissette con cipollotti ed erbe, per omaggiare la sua canzone "Le acciughe fanno il pallone”. Come primo piatto, le Lasagne ai quattro tocchi, ispirate alla sua canzone "Creuza de mä". Il secondo piatto sarà la Cima alla genovese, un piatto tradizionale ligure cui il cantautore ha dedicato una splendida canzone. E per finire in dolcezza, le Frittelle di mele, in onore della sua canzone "Bocca di rosa". Per accompagnare il tutto, acqua e Bianco di Portofino alla spina caffè al prezzo di 40 euro a persona.

Per non perdete l'occasione di assaporare piatti unici e di emozionarvi con storie e racconti affascinanti telefonare al 340 586 3721

L’Oliva Pazza si trova a Cipressa in via Garibaldi, 6,