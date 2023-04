A Taggia torna il Tocco dell'Arte nel centro storico: l'inaugurazione con il critico Sergio Bevilacqua (foto e video)

Oggi a Taggia l'inaugurazione de “Il Tocco dell’Arte”. La manifestazione è nata nel 2019 da una idea di Doriana Della Volta ed è stata sostenuta dal Comune. Ospite di questa seconda edizione il Professor Sergio Bevilacqua, critico e sociologo dell’arte.



L'INTERVENTO DI SERGIO BEVILACQUA

Si tratta a tutti gli effetti di un ritorno, dopo lo stop dell'evento a causa dell'emergenza Covid. La prima edizione aveva fatto registrare grandi consensi grazie anche alla partecipazione come ospite d'onore di Vittorio Sgarbi. Oggi pomeriggio, davanti alla Chiesa della Madonna Miracolosa, per oltre all'organizzatrice e al famoso critico, alla cerimonia di inaugurazione erano presenti: Il sindaco Mario Conio; la consigliere con delega alla Cultura, Chiara Cerri; l'assessore regionale Marco Scajola; il vicesindaco di Taggia Espedito Longobardi, l'assessore Laura Cane; il critico e collezionista d'arte Carlo Bagnasco; l'attrice Maria Antonietta Centoducati.

Le opere d'arte esposte nelle strade del borgo si sposeranno con l'architettura e la storia offerte dal centro storico tabiese, considerato uno dei più suggestivi della Liguria. Bevilacqua osserverà le opere esposte nelle vie e nelle piazze del centro storico di Taggia, con critica dal vivo, rimanendo a disposizione degli artisti e dei visitatori.

Inoltre alle 18, di oggi, presso la sala di Santa Teresa di Taggia (via Dei Fornari), sarà anche protagonista di una conferenza sull’arte al femminile. A seguire lo spettacolo scritto e interpretato da Maria Antonietta Centoducati, nei panni della famosa “pittora” del XVII secolo Artemisia Gentileschi. Domani, invece, domenica 30 aprile, dalle 15 alle 17, presso la sede della Fondazione Maria Caterina Pizzio e Alberto Rovera in via Soleri, si terrà la consegna dei diplomi di partecipazione agli artisti.

Il consigliere con delega alla Cultura, Chiara Cerri, parlando della manifestazione ha detto: “L’evento ha l’obiettivo di rafforzare il nesso tra la pittura e il patrimonio architettonico unico del borgo, grazie a una vera e propria mostra che si svolgerà lungo le strade del borgo e che avrà il compito di valorizzare al contempo le opere degli artisti coinvolti e quelle del nostro centro. Un grazie particolare all’ideatrice e curatrice del format Doriana Della Volta per essere stata in grado di coinvolgere moltissimi artisti provenienti da tutta Italia e dall’estero, creando un evento unico nel suo genere e dal grande spessore artistico e culturale".

Questo il commento del Prof. Bevilacqua: “Sono molte decine gli artisti da tutta Italia e anche dall’estero che hanno deciso quest’anno di entrare in dialogo con Taggia. Arte Umana, quella del Tocco, arte che tocca il Borgo e lo feconda. Seme per una comunità che può fungere da esempio per tutta Italia. Ma anche una proposta estetica. Una nuova prospettiva, quella de “I Percorsi dell’Arte” che si espone in kermesse organica anche ne “Il Tocco dell’Arte” di Taggia. L’arte in mostra a Taggia è arte onesta, biologica, sani semi di creazioni studiate, assistite con l’amore per l’Uomo di oggi".



Il sindaco Mario Conio ha concluso dicendo: “Siamo felici di ospitare nuovamente questo importante appuntamento. Taggia, tra i Borghi più Belli d’Italia, vanta un patrimonio architettonico e artistico unico. Il Tocco dell’Arte sarà un’occasione imperdibile per scoprire i tesori nascosti del nostro centro storico respirando arte e bellezza in tutte le vie e piazze".



La gallery fotografica è stata realizzata dal nostro fotografo Tonino Bonomo