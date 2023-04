Anche quest’anno Sanremo amplia i dehors con la delibera ‘spazio aperto’: bocciata la proposta del prolungamento al 31 ottobre

Dopo l’iter in giunta e in commissione, la delibera ‘spazio aperto’ ha ottenuto questa sera l’ok del consiglio comunale. Con il documento si consente l’ampliamento dei dehors dal 9 giugno al 17 settembre (con possibilità dio proroga da parte della giunta) per un massimo del 50% della superficie.

Durante la discussione il consigliere Umberto Bellini ha proposto di anticipare l'inizio della concessione dal 1° di aprile, mentre il consigliere Luca Lombardi ha presentato un emendamento (firmato anche da Bellini) con il quale si richiede il prolungamento di 'spazio aperto' al 31 ottobre. L'emendamento è stato bocciato perché la delibera già prevede la possibilità di un prolungamento.

La pratica, invece, è stata approvata all'unanimità.