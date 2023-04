Sanremo: dal 9 giugno torna ‘Spazio Aperto’, la possibilità di allargare i dehors sino a settembre

La Giunta comunale di Sanremo ha approvati la delibera “Spazio Aperto 2023” in favore delle attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche che permetterà, anche per l’estate 2023, l’ampliamento dei dehors commerciali.

“Spazio Aperto 2023” si inserisce nel solco delle analoghe delibere che la Giunta comunale ha assunto dal 2020 per sostenere la crescita del comparto turistico-commerciale e, come nella precedente deliberazione del 2022, sarà possibile concedere maggiore spazio fino ad un massimo del 50%. Dal 9 giugno al 17 settembre, infatti, sarà consentito, ove possibile, l’ampliamento dei dehors sia in struttura sia con soli arredi fino ad un massimo del 50%, previa autorizzazione rilasciata dal competente ufficio e pagamento del suolo pubblico.

L’adesione è consentita trasmettendo apposita istanza tramite il portale dello Sportello Unico Attività Produttive denominato CPORTAL (per info: www.comunedisanremo.it).

“Anche quest’anno - spiega l’assessore alle attività produttive Mauro Menozzi – abbiamo deciso di adottare questa delibera a sostegno di un comparto di fondamentale importanza per l’economia del territorio, rispondendo dunque positivamente alle richieste delle associazioni di categoria. Tutti i dehors sia in struttura che non in struttura dovranno ovviamente soddisfare i criteri di sicurezza previsti. Il provvedimento verrà poi proposto nella prossima seduta di Consiglio comunale”.