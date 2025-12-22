Rientrare a casa per Natale, l’odissea dei tempi: 3–4 ore in auto, fino a 5 con i mezzi tra Sanremo, Milano e Torino

Più che una questione di prezzi, rientrare a Sanremo per Natale, per chi lavora o studia a Milano o Torino, è spesso una vera e propria odissea fatta di tempi lunghi, coincidenze e traffico. Il viaggio resta sostenibile dal punto di vista economico, ma a pesare sono soprattutto le ore necessarie per coprire distanze che, sulla carta, sembrano ridotte.

In auto, nelle condizioni migliori, il tragitto da Milano a Sanremo richiede mediamente tra le tre e le quattro ore. Una stima che però tende ad allungarsi facilmente nei giorni clou delle festività, quando il traffico sull’A10 e sull’A26 aumenta sensibilmente e basta un rallentamento per trasformare il rientro in una lunga attesa. Da Torino, i tempi non sono molto diversi: poco più di tre ore e mezza senza intoppi, ma con margini di allungamento simili nei giorni di maggiore affluenza.

Con i mezzi pubblici, il discorso si complica ulteriormente. Chi parte da Milano deve mettere in conto dalle quattro alle cinque ore di viaggio, tra treni diretti e cambi obbligati, spesso a Genova o Savona, con il rischio di ritardi e coincidenze strette. Da Torino, il rientro in treno richiede in media circa quattro ore, mentre il pullman rappresenta per molti un’alternativa più lineare, con tempi intorno alle tre ore e mezza, seppur a costo di maggiore rigidità negli orari.

Il costo del biglietto, se acquistato con un minimo di anticipo, resta tutto sommato contenuto. Ma il vero “prezzo” da pagare è il tempo: ore passate in coda o su un treno affollato, con valigie al seguito e orari da incastrare, che trasformano il semplice rientro a casa in una piccola prova di resistenza.

Eppure, nonostante l’odissea, il ritorno a Sanremo per le feste resta per molti irrinunciabile. Si parte sapendo che il viaggio sarà lungo, che servirà pazienza e che difficilmente filerà tutto liscio. Ma una volta arrivati, tra famiglia, mare d’inverno e ritmi più lenti, quelle ore di viaggio diventano quasi il prezzo inevitabile da pagare per sentirsi, anche solo per qualche giorno, davvero a casa.