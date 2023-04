Sanremo: delibera ‘Spazio aperto’ per ampliare i dehors, le opposizioni chiedono il prolungamento al 31 ottobre

Dal 9 giugno tornerà in vigore la delibera ‘Spazio aperto’, deroga al regolamento dei dehors nata in periodo covid per allargare gli spazi nel rispetto delle norme e poi mantenuta con l’intenzione di agevolare bar e ristoranti nel periodo di alta stagione.

Il consiglio comunale sanremese sarà quindi chiamato ad approvare la pratica durante la prossima seduta consentendo di fatto l’ampliamento del 50% dei dehors autorizzati e in regola con i pagamenti del suolo pubblico. Il testo prevede anche l’eventuale proroga a discrezione dell’amministrazione.

Proprio sul tema dell’eventuale proroga punteranno le opposizioni, in particolare Fratelli d’Italia con Luca Lombardi e il consigliere comunale Umberto Bellini che, come annunciato durante la riunione in commissione, chiederanno un prolungamento dal 17 settembre al 31 ottobre. L’ultima parola passa adesso all’amministrazione.