Sanremo: Spazio Aperto 2023 e dehors, CNA soddisfatta "Serve provvedimento nazionale"

A pochi giorni dall’Evento che si è tenuto nella prestigiosa cornice di villa Nobel, dal titolo “I dehors, una funzione strategica per il turismo e il commercio” è con grande soddisfazione che CNA Imperia accoglie la notizia dell’approvazione della delibera “Spazio Aperto 2023” annunciata dal Comune di Sanremo.

“Sono felice e soddisfatto che l’Amministrazione comunale abbia inteso lo spirito dell’iniziativa e consentito una misura molto importante ed efficace per le imprese - esordisce Luciano Vazzano, segretario territoriale CNA Imperia e prosegue - Vorrei ringraziare l’Amministrazione, anche a nome del Presidente CNA Imperia, Michele Breccione e dei nostri iscritti e, in particolare, l’Assessore Mauro Menozzi che è intervenuto con attenzione e competenza all’iniziativa comprendendo la necessità di un ripensamento strutturale del modello di gestione e sviluppo locale al fine di valorizzare il ruolo strategico che la città può e deve giocare nella definizione dei nuovi bisogni sociali, nel rilancio economico dei sistemi produttivi e nella ripartenza complessiva del commercio, del turismo e dell’economia di prossimità”.

La delibera comunale si inserisce nello spirito condiviso fortemente da CNA secondo cui i dehors possono, a determinate condizioni, divenire un elemento nell’architettura urbana italiana e la loro presenza contribuisce a valorizzare l’immagine delle città e dei paesi. Essi, oggi rappresentano un luogo di incontro e di socializzazione per i cittadini e i turisti, ma possono e devono diventare anche un importante elemento di decoro e di bellezza.

Per questi motivi CNA sostiene una regolamentazione nazionale – in condivisione con regioni, comuni e associazioni imprenditoriali – delle strutture esterne di bar, alberghi, attività artigianali con consumazioni gastronomiche, con l’obiettivo di alzare il livello della qualità dell’offerta compatibile del contesto di un luogo, di una città offrendone una immagine coordinata

Va, sicuramente, ricercato un equilibrio tra le esigenze del decoro urbano e quelle dei gestori di attività di ristorazione con regole chiare e definite, in modo che si evitino distorsioni o, d’altro canto, lungaggini burocratiche. Occorre riaffermare, anche nel periodo di normalità, la funzione strategica dei dehors tenendo conto di una sintesi positiva tra vantaggi competitivi e criteri di congruità con il contesto architettonico circostante.

“La misura adottata dal Comune di Sanremo mi auguro che possa essere un buon preludio per una stagione proficua per le nostre attività imprenditoriali che potranno accogliere i turisti con spazi più ampi - conclude Vazzano - Il nostro turismo, composto in larga parte da micro e piccole imprese, sta ottenendo ottimi risultati. La sfida ora è tradurre la crescita dei flussi turistici in maggiore occupazione, considerando il turismo come una vera e propria industria".