Operazioni di esumazione al cimitero di Vallecrosia, Perri: "L'area interessata sarà inaccessibile al pubblico"

"Operazioni di esumazione straordinaria al cimitero di Vallecrosia". Lo annuncia l'Amministrazione Perri.
Nella mattinata di domani, martedì 24 febbraio, fino alla conclusione dei lavori verranno, infatti, eseguite, presso il civico cimitero di Vallecrosia, operazioni di esumazione straordinaria nel campo di mineralizzazione 3C.
"Per consentire il corretto svolgimento delle operazioni - fanno sapere il sindaco Fabio Perri e l’assessore Mirko Valenti - sarà necessario delimitare l’area interessata che, per ragioni igienico-sanitarie e di pubblica incolumità, risulterà temporaneamente inaccessibile al pubblico. Si precisa, comunque, che il cimitero verrà reso accessibile già nel pomeriggio dello stesso giorno ossia a seguito dei lavori".