Spettacoli, truccabimbi, gonfiabili e coriandoli: il 'Doppio Carnevale' anima Vallecrosia (Foto e video)

Spettacoli, giocolieri, gonfiabili, truccabimbi, tanti giochi e la battaglia di coriandoli animano Vallecrosia. Un pomeriggio di divertimento e spensieratezza per grandi e piccini al campetto sportivo di San Rocco e all'oratorio Don Bosco.

Un 'Doppio Carnevale' proposto dal Comune in collaborazione con le parrocchie di San Rocco e di Maria Ausiliatrice che ha attirato le famiglie della città per giocare, stare insieme e degustare dolci, frittelle e bugie. Per l'occasione erano presenti anche i consiglieri regionali Armando Biasi e Veronica Russo, il sindaco pro tempore e candidata sindaco Marilena Piardi, gli assessori Pino Ierace, Patrizia Biancheri e Denis Perrone, il presidente del consiglio comunale Marco Calipa e i consiglieri comunali Enrico Amalberti, Sandrino Anastasio e Fabio Perri, che è anche candidato sindaco alle prossime elezioni comunali.

L'evento è stato organizzato anche grazie alla collaborazione con l'associazione Il Borgo Antico, Fem Spettacoli e Fiori Eventi.