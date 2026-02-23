Giornate di Raccolta del Farmaco: donate oltre 670.000 confezioni per aiutare più di 500.000 persone in difficoltà

Sono oltre 670.000, pari a un valore superiore a 6 milioni di euro, le confezioni di medicinali donate durante la 26ª edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco di Banco Farmaceutico (10–16 febbraio).

I medicinali sosterranno 2.118 realtà assistenziali convenzionate con Banco Farmaceutico e aiuteranno almeno 502.000 persone indigenti.

Alla Raccolta hanno partecipato 6.068 farmacie in tutta Italia, più di 27.300 volontari e oltre 21.300 farmacisti. I titolari delle farmacie hanno donato a Banco Farmaceutico oltre 910.000 euro.

In provincia di Imperia, hanno aderito 18 farmacie e sono state raccolte 2.154 confezioni (pari a un valore di 20.391,31 euro) che aiuteranno 2.084 ospiti di 9 realtà assistenziali.

In Liguria hanno aderito 176 farmacie e sono state raccolte 17.181 confezioni, (pari a un valore di 158.671,73 euro) che contribuiranno a curare 14.674 persone aiutate da 71 realtà del territorio regionale.

Le GRF si sono svolte sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con il patrocinio di AIFA e in collaborazione con Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute, Egualia – Industrie Farmaci Accessibili. Intesa Sanpaolo è Partner Istituzionale dell’iniziativa. Le GRF sono realizzate grazie all’importante contributo incondizionato di DOC Pharma, EG STADA Group e DHL Supply Chain Italia e al sostegno di IBSA Italy, Piam Farmaceutici, Zentiva Italia e Krka Farmaceutici.

L’iniziativa ha ottenuto il supporto informativo di RAI per la Sostenibilità – ESG attraverso i canali editoriali Rai, ed è supportata da Mediafriends, La7, Sky per il sociale, Warner Bros. Discovery e Pubblicità Progresso.

È necessario continuare a sostenere Banco Farmaceutico al fine di supportare, così, le realtà assistenziali che si prendono cura dei bisognosi: nel 2025, 501.922 persone (8,5 residenti su 1.000, con un aumento dell’8,4% rispetto al 2024) si sono trovate in condizioni di povertà sanitaria. Significa che hanno dovuto chiedere aiuto per ricevere farmaci e cure che, altrimenti, non avrebbero potuto permettersi. A rivolgersi alle realtà assistenziali per ricevere farmaci e cure sono, prevalentemente, uomini (il 51,6% del campione, contro il 48,4% delle donne) e adulti (18-64 anni, pari al 58%). Resta particolarmente rilevante la quota di minori, che sono 145.557 (pari al 29%).

COME SOSTENERE BANCO FARMACEUTICO

- Sostegno Diretto – È possibile effettuare una donazione con PayPal, carta di credito o bonifico all’Iban IT23J0311002400001570013419, e destinando il proprio 5X1000 al C.F. 97503510154. Le donazioni aiuteranno a coprire le spese per la consegna dei farmaci. Per info: https://www.bancofarmaceutico.org/dona-ora

- Donazioni Aziendali – Invitiamo le aziende a contattarci scrivendo a silvia.bini@bancofarmaceutico.org

- Recupero Farmaci Validi – Per info su come donare i medicinali di cui non si ha più bisogno: https://www.bancofarmaceutico.org/cosa-facciamo/recupero-farmaci-validi

«Siamo felici del risultato della Raccolta, per il quale dobbiamo ringraziare tutti i volontari che vi hanno dedicato il proprio tempo, gli amici farmacisti – grazie ai quali, per la prima volta, abbiamo potuto superare le 6.000 farmacie coinvolte – le aziende che ci hanno sostenuto e centinaia di migliaia di donatori che si sono coinvolti con grande generosità. E siamo felici perché, al di là dell’esito, che è stato pure importante, si è trattato di un impegno collettivo, ampio e corale, tale da rappresentare un segno di speranza concreto e visibile per tutta la società», ha affermato Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico ETS

«Anche quest’anno le farmacie hanno partecipato con impegno e con grande spirito di responsabilità sociale alle Giornate di Raccolta del Farmaco, per dare un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà economica e appartenenti alle fasce più fragili della popolazione» dichiara il presidente di Federfarma Nazionale, Marco Cossolo. «La farmacia conferma così il proprio ruolo di presidio sociosanitario attento ai bisogni della collettività, sempre aperto e vicino al cittadino, anche nelle aree più disagiate del paese, per favorire un equo accesso al farmaco sul territorio».

«Le Giornate di Raccolta del Farmaco hanno dimostrato ancora una volta il grande cuore degli italiani e il valore della prossimità dei farmacisti, sempre pronti a offrire sostegno concreto alle comunità in cui operano», ha dichiarato il presidente della FOFI, Andrea Mandelli. «Un grazie speciale va ai cittadini che hanno donato, ai volontari che hanno affiancato la raccolta e alle migliaia di colleghe e colleghi che con professionalità e generosità si sono messi a disposizione della grande catena di solidarietà promossa dal Banco Farmaceutico. È grazie a questo impegno corale che migliaia di confezioni di farmaci di prima necessità potranno garantire un aiuto concreto a chi vive situazioni di fragilità. La solidarietà espressa in questi giorni conferma quanto la rete dei farmacisti di prossimità rappresenti un presidio fondamentale di coesione sociale e di tutela del diritto alla cura».

«Anche quest’anno la Giornata di Raccolta del Farmaco è riuscita a mobilitare un’intera comunità: più di 6.000 farmacie e 27.000 volontari si sono attivati su tutto il territorio italiano, mossi da un obiettivo condiviso: mettere a servizio il proprio impegno e responsabilità nel raccogliere farmaci essenziali per chi ne ha più bisogno ma non ha le risorse per accedervi. Il successo e il valore di questa iniziativa è frutto di una solida collaborazione tra Terzo Settore, imprese e professionisti: un’alleanza concreta tra profit e non profit che supera le differenze di ruolo e mette al centro la persona e i suoi bisogni. È da questa sinergia stabile e orientata al bene comune che nasce un aiuto capace di incidere realmente sulla vita di chi è più fragile», ha dichiarato Andrea Dellabianca, Presidente nazionale di Compagnia delle Opere.