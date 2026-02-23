Scadenza della carta d'identità cartacea, Ventimiglia predispone servizi aggiuntivi per la sostituzione con la CIE

Ventimiglia predispone servizi aggiuntivi finalizzati alla sostituzione del documento di identità con la Carta di Identità Elettronica (Cie) in considerazione dell’approssimarsi della scadenza delle carte di identità cartacee fissata per il 3 agosto dal Ministero dell’Interno.

A tal fine, a partire da sabato 28 febbraio e fino al 31 agosto, saranno attive due postazioni dedicate esclusivamente al rilascio della Carta di Identità Elettronica, con apertura ogni sabato dalle 9 alle 12. Non saranno rilasciati altri certificati. Il servizio sarà erogato su appuntamento, che sarà prenotabile tramite agenda web o telefonicamente contattando l’Ufficio Anagrafe del comune di Ventimiglia.

L’Amministrazione comunale sta, inoltre, organizzando appositi open day ad accesso libero, senza necessità di prenotazione, le cui date saranno comunicate nei prossimi giorni attraverso i canali istituzionali. "Si evidenzia che nel territorio comunale risultano ancora oltre 3.000 carte di identità cartacee da sostituire" - sottolinea l'Amministrazione comunale - "Si invita, pertanto, la cittadinanza a provvedere con adeguato anticipo alla prenotazione dell’appuntamento ricordando che non è necessario attendere la data di scadenza riportata sul documento cartaceo per richiederne il rinnovo".