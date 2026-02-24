Ex Tribunale di Sanremo, il Tar chiude il contenzioso: autorizzata la residenza specialistica di Over Care

Il Tar di Genova ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso da Over Care contro A.Li.Sa (Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria), in relazione al progetto di una residenza specialistica da realizzare nel complesso dell’ex Tribunale di Sanremo. La decisione arriva a seguito della comunicazione, depositata il 15 ottobre scorso, con cui la società ricorrente ha attestato che, nelle more del giudizio, le amministrazioni competenti hanno autorizzato l’intervento, soddisfacendo integralmente la pretesa azionata. L’azienda sanitaria regionale ha espresso adesione alla dichiarazione di cessazione e alla richiesta di compensazione delle spese di lite.

Il ricorso contestava il parere preventivo negativo del 17 maggio 2021 e, in via subordinata, la D.G.R. Liguria n. 944 del 16 novembre 2018, in materia di requisiti e procedure per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali. Oggetto della controversia era la realizzazione di una residenza specialistica composta da alloggi protetti e comunità alloggio. Richiamando l’art. 34, comma 5, del Codice del processo amministrativo, il Tar ha rilevato che la piena soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Nel dispositivo, il Collegio ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e disposto la integrale compensazione delle spese, in considerazione della richiesta congiunta delle parti. La vicenda si chiude così senza una decisione nel merito, ma con un esito che sblocca definitivamente il progetto nel cuore di Sanremo, segnando un passaggio rilevante per il riuso dell’ex palazzo di giustizia e per l’offerta di servizi sociosanitari sul territorio del Sanremo, nel quadro delle competenze della Regione Liguria.