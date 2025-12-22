Pranzo degli Auguri: in attesa del Natale delle associazioni Anioc e Maestri del Lavoro ad Arma di Taggia

Si è svolto ad Arma di Taggia il tradizionale Pranzo degli Auguri in attesa del Natale, promosso congiuntamente dall’Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche (ANIOC) e dalla Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, registrando una partecipazione numerosa e sentita di Cavalieri della Repubblica e Maestri del Lavoro, provenienti dalle delegazioni di Imperia, Ventimiglia, Sanremo e Arma di Taggia.

La giornata si è aperta con un momento di intensa spiritualità: la Santa Messa, celebrata da Don Marco Palermo presso il millenario Santuario di Nostra Signora dell’Annunziata, luogo di straordinario valore storico e religioso, incastonato in una grotta di origini preistoriche. Il passo evangelico del giorno, dedicato all’Annunciazione a Maria, ha reso la celebrazione particolarmente significativa e carica di simbolismo, richiamando idealmente la grotta di Betlemme. La partecipazione raccolta e commossa dei fedeli ha trasformato la funzione in un autentico momento di fede, devozione e comunione. Alla cerimonia erano presenti autorevoli rappresentanti istituzionali e associativi: il Senatore Gianni Berrino, il Vicesindaco di Taggia Espedito Longobardi, il Console Provinciale dei Maestri del Lavoro Cav. Uff. Salvatore Napoli, il Coordinatore Regionale ANIOC Liguria e Delegato Provinciale Cav. Uff. Roberto Pecchinino, il Delegato Comunale di Imperia Cav. Antonello Motosso, il Delegato Comunale di Sanremo Cav. Gianni Ostanel, il Delegato Comunale di Arma di Taggia Cav. Andrea Giulianetti, insieme a numerosi Insigniti, soci, parenti e amici.

Il convivio si è svolto presso il Ristorante Punta Mare, che ha accolto gli ospiti in una sala elegantemente allestita con bandierine tricolori, simbolo dell’unità nazionale e dei valori repubblicani, creando un clima al tempo stesso istituzionale e familiare, in perfetta sintonia con lo spirito dell’incontro. Nel corso dei saluti istituzionali, il Senatore Gianni Berrino ha ricordato come l’onorificenza cavalleresca, conferita dal Presidente della Repubblica, Gran Maestro dell’Ordine, non rappresenti soltanto un riconoscimento al merito, ma una vera e propria responsabilità morale, invitando tutti gli insigniti a continuare a essere esempio concreto di onestà, servizio, equilibrio e amore per la Nazione. Durante il pranzo sono stati consegnati importanti riconoscimenti, a testimonianza di una vita spesa nel lavoro, nel servizio e nella solidarietà. Tra questi, la Medaglia di Amico dei Maestri del Lavoro al Cav. Giuseppe Ruta e una pergamena di riconoscimento all’imprenditore Sergio Viglietti, esempio di imprenditoria etica, dedizione al lavoro, tutela del territorio e rispetto dell’ambiente.

In tale contesto, è stato inoltre conferito un Attestato di Riconoscenza al Maestro del Lavoro Renato Penasso, per il costante impegno e la qualificata collaborazione svolta al servizio del Consolato Provinciale dei Maestri del Lavoro, contributo che ha rappresentato un punto di riferimento importante per l’attività associativa e per la valorizzazione dei principi del merito e della professionalità. Nel corso della giornata, il Console Provinciale Cav. Uff. Salvatore Napoli ha inoltre presentato il nuovo Consiglio Direttivo Provinciale dei Maestri del Lavoro, che resterà in carica per un mandato di quattro anni, chiamato a proseguire e rafforzare il percorso di crescita, rappresentanza e servizio della Federazione sul territorio.

Particolare rilievo è stato dato anche all’ingresso di nuovi soci ANIOC, che con il loro percorso umano, professionale e istituzionale rafforzano ulteriormente il prestigio dell’Associazione. Sono stati accolti: il Cav. Sandro Cerri di Arma di Taggia, il Comm. Germano Cervini di Taggia, il Cav. Massimino Filippi, Caposezione del Gruppo ANA Alpini di Verezzo, Cav. Carla Vacchino proprietaria con il fratello Comm. Walter del cinema-teatro Ariston. Una crescita importante per la Delegazione ANIOC di Sanremo, con l’entrata nell’Associazione del Dott. Cav. Stefano Ferlito e dell’Ammiraglio Cav. Giuseppe Bonelli. Sono entrati nella delegazione Comunale A.N.I.O.C. di Sanremo, anche il Maestro del Lavoro Vincenzo Benza, e il dott. Gianluigi Ranise, insignito con la Medaglia di Socio Benemerito per il suo impegno sociale e umanitario, nel solco della memoria dell’indimenticato Commendatore Giacomo Anfossi.

Nel corso della giornata è stato inoltre annunciato con grande soddisfazione l’avvio del percorso per la realizzazione di una Delegazione ANIOC a Londra, progetto che vedrà una stretta collaborazione del Console Emerito Estero Uff, Salvatore Napoli della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, a conferma di un’azione condivisa fondata sui valori del merito, del lavoro e del servizio allo Stato italiano anche oltre i confini nazionali. Grande e condivisa soddisfazione è stata espressa dal Coordinatore Regionale ANIOC Liguria Cav. Uff. Roberto Pecchinino per l’ottima riuscita del Pranzo degli Auguri, frutto di un lavoro corale e armonioso, reso possibile anche grazie al prezioso contributo del Delegato Comunale di Sanremo Cav. Gianni Ostanel e del Delegato Comunale di Arma di Taggia Cav. Andrea Giulianetti, che con dedizione e spirito di servizio hanno curato ogni dettaglio organizzativo dell’evento.

Un gesto di particolare eleganza e sensibilità è stato infine offerto dalla Ditta Viglietti Sergio, che ha voluto omaggiare tutte le Signore presenti con uno splendido mazzo di fiori, gesto molto apprezzato e accolto con sincera gratitudine. Un pensiero speciale è stato rivolto alla Presidente della LILT, Costanza Pireri, la cui presenza ha arricchito ulteriormente il valore umano e sociale della manifestazione. La giornata si è conclusa con il tradizionale taglio della torta e un brindisi augurale, suggellando un incontro vissuto con grande partecipazione, amicizia e condivisione dei valori più autentici. Essere Cavalieri della Repubblica e Maestri del Lavoro significa oggi più che mai rappresentare un esempio concreto per la società italiana, testimoniando con sobrietà e coerenza i valori di lealtà, competenza, sacrificio e servizio allo Stato. Un Natale che sarà vissuto vissuto nel segno della fede, dell’onore e dell’impegno, valori che continuano a guidare il cammino degli Insigniti della Repubblica e dei Maestri del Lavoro al servizio dell’Italia.