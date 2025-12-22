Una tribuna da Mondiale al Comunale: sugli spalti 23 titoli per Sanremese-Sestri Levante (Foto)

Una tribuna dal sapore mondiale per una partita di Serie D. Al Comunale di Sanremo, in occasione di Sanremese-Sestri Levante, vinta 2-1 dai corsari, sugli spalti si è radunata una concentrazione di esperienza, trofei e prestigio raramente vista a questo livello: 23 titoli complessivi, tra cui un Campionato del Mondo, hanno osservato il match da bordocampo.

Pochi minuti prima del fischio d’inizio è stato presentato ufficialmente Christian Karembeu, campione del mondo con la Francia nel 1998, nuovo vicepresidente e socio della Sanremese. Un ingresso che segna un ulteriore passo nella dimensione internazionale del club matuziano. Accanto a lui anche Youri Djorkaeff, leggenda del calcio francese e padre di Oan Djorkaeff, protagonista con la maglia biancazzurra da questa estate. In tribuna anche Stefano Sturaro, sanremese, ex Juventus e Genoa, oggi allenatore nel settore giovanile del Catania. Un ritorno a casa che ha aggiunto un ulteriore tassello simbolico a una domenica speciale per il calcio locale.

Accanto ai volti del grande calcio non sono mancati quelli delle istituzioni. Presenti il sindaco Alessandro Mager, l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni, il senatore Gianni Berrino, l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi e i consiglieri comunali Antonino Consiglio e Alessandro Marenco. A dare ulteriore respiro internazionale alla tribuna anche Pierre Issa, ex Marsiglia e oggi sporting advisor del club, bronzo alla Coppa d’Africa 2000, e Louis Ducruet, nipote del Principe Alberto di Monaco e figlio della Principessa Stéphanie e di Daniel Ducruet. Con lui anche il collaboratore Romain Goiran, che da gennaio 2026 entrerà ufficialmente come consigliere del Board della Sanremese.

Sul campo il risultato non ha sorriso ai biancazzurri, superati 2-1 dal Sestri Levante, ma sugli spalti Sanremo ha mostrato una dimensione nuova. Una tribuna capace di mettere insieme mondi diversi — calcio internazionale, istituzioni, management sportivo — e di raccontare come, anche in Serie D, possano passare storie e figure da palcoscenico globale.