Conferenza programmatica di Fratelli d'Italia, una delegazione di Vallecrosia a Pescara

Una delegazione di Vallecrosia è presente in questi giorni a Pescara alla Conferenza Programmatica di Fratelli d'Italia, capeggiata da Fabio Perri consigliere comunale, dirigente e coordinatore provinciale enti locali di Fratelli d'Italia, accompagnato da Patrizia Stefani, dirigente provinciale e vice coordinatrice del circolo di Fratelli d'Italia di Vallecrosia, Mirko Valenti, responsabile provinciale di Fratelli d'Italia del Terzo Settore, Maurizio Praticò, membro del consiglio direttivo del circolo di Fratelli d'Italia di Vallecrosia, in compagnia del consigliere regionale Veronica Russo.

"Una bellissima occasione di confronto, diversi sono stati i temi trattati che interessano tutti i cittadini" - dichiara il consigliere comunale Fabio Perri - "La sfida che ci attende a livello europeo è quello di poter far contare in modo incisivo l'Italia in Europa, questo è quanto emerso dal discorso finale del nostro Presidente Giorgia Meloni".